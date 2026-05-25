Президент Финляндии Стубб допустил, что может представить ЕС на переговорах с Россией

Ранее он же говорил, что мир с нашей страной возможен «через поле боя».

Тем временем президент Финляндии допустил, что Европа в этом году может начать диалог с Москвой. И тут же заявил о готовности представлять Евросоюз.

Хотя ранее сам Александр Стубб в интервью CNN утверждал, что «путь к миру с Россией лежит через поле боя». Но сейчас западные медиа называют финского президента одним из фаворитов на роль переговорщика — наряду с бывшим премьером Италии Марио Драги и экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб высказался против открытия границы с Россией, заявив, что она откроется только при наличии дополнительных гарантий со стороны Москвы и уверенности, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии. При этом никаких подтверждений того, что Россия якобы организованно направляет мигрантов к финской границе, представлено не было.

