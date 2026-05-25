Кредитный бум в России: число выдач выросло более чем наполовину

Число выдач кредитов в России выросло более чем на половину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Граждане стали значительно чаще оформлять потребительские займы для личных нужд.

В апреле 2026 года количество выданных потребительских кредитов в России увеличилось на 60% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на статистические отчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего за второй весенний месяц банковские организации одобрили российским гражданам 2,03 миллиона кредитных соглашений. Если сопоставлять эти данные с апрелем 2025 года, когда было зафиксировано 1,27 миллиона выдач, чистый прирост составил порядка 760 тысяч договоров.

Динамика относительно марта текущего года также продемонстрировала подъем, увеличившись на 3%. В денежном эквиваленте общий объем предоставленных за месяц средств достиг отметки в 418,15 миллиарда рублей. Этот финансовый результат превысил прошлогодний на 83%, что в абсолютных цифрах означает рост почти на 190 миллиардов рублей.

Аналитики связывают столь резкую активность заемщиков с последовательным смягчением денежно-кредитной политики Банка России. По результатам апрельской встречи совета директоров регулятор принял решение снизить ключевую ставку до уровня 14,5% годовых.

Данная мера спровоцировала постепенное сокращение стоимости рыночных кредитных продуктов. Тем не менее проценты по займам все еще существенно превышают ключевую ставку — к середине марта этот разрыв был двукратным.

Эксперты полагают, что ажиотаж может иметь и негативные предпосылки. Кредиты становятся вынужденной мерой из-за замедления роста заработных плат, что вынуждает людей использовать заемные ресурсы для покупки необходимых товаров вместо собственных накоплений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.