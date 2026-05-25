Чистота на участках: дачникам напомнили о правилах утилизации отходов

За нарушение установленных норм по избавлению от строительного и растительного мусора предусмотрена ответственность.

Владельцам загородной недвижимости необходимо четко разделять бытовые отходы, крупногабаритный и строительный мусор, а также органические остатки растений для их правильной утилизации. Об этом член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов рассказал в беседе с RT.

Специалист подчеркнул, что каждая категория отходов требует особого подхода, а нарушение установленных регламентов может привести к созданию незаконных свалок.

Стандартные контейнеры предназначены исключительно для повседневного бытового мусора, включая различные виды упаковки и пищевые остатки. Для более масштабных предметов, таких как изношенная бытовая техника или старая мебель, должны использоваться специальные бункеры или выделенные площадки для крупногабаритных грузов.

Особое внимание Султанов уделил строительным материалам, остающимся после демонтажа зданий или капитального ремонта. Кирпичи, бетонные блоки, фрагменты кровли, оконные рамы и утеплитель категорически запрещено помещать в общие баки или складировать возле них.

Для легального избавления от таких предметов собственник обязан заключить договор со специализированной организацией, осуществляющей вывоз на полигоны.

Юрист порекомендовал сохранять все платежные документы и акты выполненных работ, чтобы иметь на руках доказательство законности своих действий. Также он напомнил, что захламление территорий общего пользования СНТ, обочин дорог и лесных массивов является прямым нарушением законодательства.

Что касается растительных остатков, таких как спиленные деревья или обрезанные ветки кустарников, их также не стоит относить к мусорным бакам.

Согласно рекомендациям эксперта, оптимальными способами переработки станут компостирование прямо на участке или использование специального измельчителя.

Если владелец решит сжечь древесные отходы, он обязан строго соблюдать действующие правила противопожарной безопасности.

