Бросьте вызов телу: врач раскрыла пользу ходьбы босиком

Простой метод поможет избежать травм и натренировать чувство равновесия.

Для эффективного развития устойчивости и баланса тела необходимо регулярно ходить босиком по неровной поверхности. Об этом рассказала физиотерапевт Клэр Морроу в беседе с изданием HuffPost.

Специалист пояснила, что человеческий организм обладает уникальной способностью мгновенно определять свое положение в пространстве. В момент, когда нога касается неровной поверхности, головной мозг фиксирует малейшие изменения в суставах и посылает сигналы мышцам для поддержания равновесия.

По словам Морроу, эта система функционирует в автоматическом режиме, однако со временем или вследствие перенесенных травм ее точность может заметно снижаться.

«Система работает автоматически, но с возрастом или после травмы ее эффективность снижается и ей требуется развитие. Если перестать использовать эту функцию, она исчезнет», — подчеркнула врач.

Она добавила, что игнорирование таких тренировок повышает риск падений, что особенно критично для людей преклонного возраста.

Морроу посоветовала периодически снимать обувь во время прогулок, выбирая для этого естественные покрытия. Отличным тренажером для мозга и тела могут стать обычная земля, песок, мягкая трава или древесные опилки.

Физиотерапевт отметила, что подобные упражнения создают для организма полезный стресс и заставляют его быстро реагировать на непредсказуемые рельефы.

«Такая прогулка даст вашему телу вызов и заставит его реагировать на что-то неожиданное», — подытожила специалист.

Подобная практика помогает поддерживать проприоцепцию — ощущение собственного тела в пространстве — на высоком уровне в течение всей жизни.

