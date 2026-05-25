Силовики предотвратили теракт на танкере в порту Усть-Луга

СК: в Усть-Луге на корпусе танкера из Бельгии нашли магнитные мины

Фото, видео: СК России; 5-tv.ru

Следователи считают, что установить мины в российских территориальных водах было невозможно.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело о покушении на теракт после обнаружения магнитных мин на корпусе газовоза, прибывшего в порт Усть-Луга из Бельгии. Об этом 25 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт») и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»)», — сказала она.

По данным следствия, опасные предметы нашли водолазы во время осмотра газовоза «Аррхениус» при заходе судна в Усть-Лугу. Установлено, что на корпусе были закреплены морские магнитные мины промышленного производства, изготовленные в одной из стран НАТО.

Судно следовало из бельгийского Антверпена в турецкий Самсун и зашло в российский порт 20 мая для дозаправки. Во время допроса судового агента выяснилось, что газовоз прибыл с опозданием на несколько дней относительно первоначального маршрута.

Обнаруженные взрывные устройства обезвредили сотрудники ФСБ совместно с представителями Минобороны и Росгвардии. Следователи считают, что установить мины в российских территориальных водах было невозможно.

Газовозы и газовая инфраструктура ранее уже подвергались атакам. Так, 4 марта ВСУ нанесли удар по российскому газовозу «Арктик Метагаз» у берегов Мальты. Экипаж из 30 человек эвакуировали, а СК возбудил дело о международном терроризме. Позже судно буксировали в сторону Ливии, однако в процессе оно сорвалось с буксира и начало дрейфовать в Средиземном море.

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Германия продолжает затягивать расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Она подчрекнула, что расследования Дании и Швеции не привели к результатам, а тему теракта фактически замяли.

