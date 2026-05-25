Казахстан не будет исполнять решение по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Украинская компания требовала взыскать с российской организации миллиарда долларов.

Казахстан не станет исполнять решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз». Об этом сообщил портал Zakon.kz со ссылкой на главу министерства юстиции республики Ерлана Сарсембаева.

«Нафтогаз» требовал от Казахстана, чтобы тот взыскал 1,4 миллиарда долларов с российской компании «Газпром».

В беседе с журналистами Сарсембаев заявил, что Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, которые не имеют ничего общего с законом. По его словам, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с юриспруденцией. Поэтому власти Казахстана не будут исполнять решение международной организации МФЦА.

Как подчеркнул министр, в этом деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи. Сарсембаев пояснил: «Газпром» не является участником центра. Из этого следует, что спорную сделку провели не на территории МФЦА, следовательно организация не может принимать решение по этому делу.

