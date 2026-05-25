Центробанк потребовал от Visa и Mastercard покинуть российский рынок

Доля этих платежных систем в операциях упала ниже 17%, а их обслуживание обходится НСПК в серьезные издержки.

Банк России считает, что международные платежные системы Visa и Mastercard должны прекратить присутствие в стране, так как они перестали выполнять прямой функционал, но продолжают создавать нагрузку на инфраструктуру. Об этом заявила директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, ее процитировали РИА Новости.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», — объяснила представитель регулятора.

Бакина отметила, что российский платежный рынок демонстрирует высокую устойчивость и гибкость, адекватно реагируя на все вызовы, стоящие перед экономикой и обществом. При этом доля международных систем в общем объеме транзакций внутри России сегодня не превышает 17%.

