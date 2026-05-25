Пять человек погибли в пожаре в подмосковном Евсеево
Фото, видео: Telegram/СК Подмосковья/gsuskmosobl; 5-tv.ru
Среди жертв случившегося есть дети.
Пожар в подмосковном Павловском Посаде унес жизни пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) области в своем Telegram-канале.
Известно, что возгорание произошло в частном доме садового некоммерческого товарищества «Текстильщик-2» в деревне Евсеево.
«В ходе тушения возгорания дачного дома обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двоих детей», — проинформировали в ведомстве.
Источник 5-tv.ru уточнил, что жертвой трагедии стал 12-летний мальчик и девочка шести-восьми лет.
Пожар потушили сотрудники МЧС около 4:30 утра по московскому времени.
По факту случившего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Причину возгорания и его очаг пока не установили.
