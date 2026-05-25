Здание с хостелом сгорело на востоке Москвы

Фото, видео: Max/МЧС Москвы/id7710566322_gos; 5-tv.ru

Эвакуировали 600 человек.

Крупный пожар вспыхнул в административном здании на востоке Москвы, где, по предварительным сведениям, размещается хостел. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание около 600 человек», — говорится в заявлении ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что пламя бушует на втором этаже строения по адресу: улица Монтажная, дом 7, строение 8. Площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На кадрах, предоставленных МЧС России, видна огромная площадь распространения огня и пожарных, пытающихся его затушить. Привлечены воздушные средства тушения пожара, в том числе вертолет.

Возгорание удалось локализовать, сообщили ТАСС в оперативных службах.

