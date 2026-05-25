Не применял допинг: Хантер Армстронг выиграл заплыв на стероидной Олимпиаде в США

Хантер Армстронг выиграл заплыв на соревнованиях с разрешением допинга в США

Фото: Reuters/Kirby Lee

Он выступал в статусе спортсмена, который участвует в программе соревнований без препаратов для улучшения результатов.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Хантер Армстронг выиграл заплыв на 50 метров на спине на первых Enhanced Games в США — соревнованиях, которые называют «допинговой Олимпиадой». Американец преодолел дистанцию за 24,21 секунды. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

«Поздравляем неусиленного атлета Хантера Армстронга с первым местом на дистанции 50 метров на спине среди мужчин», — написали представители Enhanced Games в социальной сети X.

Примечательно, что Армстронг выступал в статусе non-enhanced athlete — спортсмена, который не участвует в программе соревнований по применению препаратов для улучшения результатов.

Кто такой Хантер Армстронг

Хантер Армстронг — 25-летний американский пловец, специализирующийся на плавании на спине и вольным стилем. Он дважды выигрывал олимпийское золото в составе сборной США: на Играх в Токио — в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, а в Париже — в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Кроме того, спортсмен становился серебряным призером Олимпиады в Париже в комбинированной эстафете и ранее владел мировым рекордом на дистанции 50 метров на спине.

На Enhanced Games Армстронг также занял второе место в заплыве на 100 метров вольным стилем. За победу и серебро он получил суммарно 375 тысяч долларов (около 26,7 миллиона рублей).

Что такое Enhanced Games

Enhanced Games — новые спортивные соревнования. В отличие от Олимпийских игр и официальных турниров, их организаторы допускают применение препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

Участникам разрешили использовать вещества для улучшения спортивных показателей в рамках заявленных организаторами медицинских протоколов. При этом часть атлетов, включая Армстронга, заявилась на соревнования без участия в такой программе.

Enhanced Games включали состязания по плаванию, легкой атлетике и тяжелой атлетике. Участникам обещали крупные денежные премии, включая миллион долларов за преодоление мирового рекорда.

На соревнованиях превысили мировой рекорд

Наибольший резонанс вызвал результат греческого пловца Кристиана Голомеева. Он преодолел 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды, показав время быстрее официального мирового рекорда.

За результат Голомеев получил бонус в размере миллиона долларов, а также 250 тысяч долларов за победу в заплыве. Однако официально его достижение признано не будет. Международные спортивные организации не засчитывают результаты турнира, участникам которого разрешено применять запрещенные вещества.

Почему «допинговую Олимпиаду» критикуют

Всемирное антидопинговое агентство и международные спортивные федерации выступили против проведения Enhanced Games. Критики проекта считают, что соревнования способны нормализовать применение допинга и создать опасный пример для молодых спортсменов.

Особую тревогу у специалистов вызывают возможные последствия применения таких препаратов для здоровья, включая проблемы с сердцем, печенью, репродуктивной системой и психическим состоянием спортсменов.

Организаторы Enhanced Games, напротив, настаивают, что действуют открыто и предлагают атлетам медицинское наблюдение.

