Кинуть на 100 миллионов: бизнесмен пытался обмануть партнера с «решением проблем»

Бизнесмен пытался обмануть делового партнера на 100 миллионов рублей в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; MAX/МВД России/mvd; 5-tv.ru

Обвиняемый обещал помощь в решении конфиденциальной проблемы, но вместо этого пытался нажиться.

В Москве задержали бизнесмена, который пытался обмануть делового пантера на 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД в канале в мессенджере МАКС.

По данным следствия, 44-летний предприниматель предложил помощь партнеру по бизнесу в решении конфиденциальных проблем. За оказание посреднических услуг он потребовал 30 миллионов рублей. Однако выполнять обещанное задержанный не планировал даже после того, как получил деньги.

Вскоре коллега, обещавший помощь, потребовал с потерпевшего еще 70 миллионов рублей. В этот раз он заявил о проверках со стороны надзорных органов. Для урегулирования этого вопроса якобы и понадобились такие деньги.

«Кроме того, с потерпевшим постоянно связывались неустановленные сообщники задержанного, представляющиеся работниками правоохранительных органов, которые убеждали его передать запрашиваемую сумму», — уточнили в ведомстве.

Когда мужчина заподозрил обман, он обратился за помощью в полицию. Под наблюдением стражей порядка предприниматель передал деньги деловому партнеру, после чего последнего задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту дела уже было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием устанавливаются все обстоятельства дела и личности сообщников обвиняемого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве телефонные мошенники похитили у 19-летней девушки более десяти миллионов рублей, используя схему с так называемым «видеообыском». Злоумышленники заявили своей жертве, что на ее имя якобы оформили доверенность на управление банковскими счетами на гражданина Украины.

