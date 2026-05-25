Псевдоподдержка: как пенсионеров обманывают обещаниями льгот

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Преступникам важно не только получить деньги, но и захватить психологический контроль над жертвой.

Мошенники обманывают пенсионеров рассказами о программах поддержки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, <…> уведомляют о выплате по некоей программе поддержки пенсионеров при условии внесения предоплаты», — отметили в ведомстве.

Также преступники могут заявлять представителям старшего поколения о якобы необходимости обновления страхового полиса обязательного медицинского страхования. При этом аферисты требуют передать личные данные.

Кроме того, в псевдопрограмму поддержки от мошенников входит ложная замена счетчиков воды и электричества по льготной цене.

В МВД подчеркнули, что в задачи таких злоумышленников входит не только хищение финансовых средств, но и захват психологического контроля над людьми. Им это нужно для дальнейшего использования своих жертв в преступной деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники создали новую схему дистанционного обмана. Они добавляют пользователей в закрытые чаты с обещаниями больших доходов от вложений денежных средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.