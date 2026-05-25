Заставляли пить: выпускница лишилась обеих ног во время круиза

Поход в туалет закончился трагедией.

Выпускница колледжа потеряла обе ноги в результате инцидента с гребным винтом судна во время праздничного круиза на Багамах после того, как сотрудники настойчиво предлагали ей алкоголь. Об этом сообщило Yahoo News.

Пострадавшей оказалась девушка, которой недавно исполнилось 22 года. Она отправилась в поездку на остров Перл-Айленд на пароме-катамаране, принадлежащем линии Carnival Cruise, чтобы отметить окончание учебы.

Согласно исковому заявлению, персонал компании начал бесплатно раздавать пассажирам спиртные напитки, включая ромовый пунш, сразу после их посадки на борт. В документе указано, что работники не только постоянно подливали алкоголь, но и в буквальном смысле заливали его туристам в рот, а также активно призывали гостей употреблять наркотики.

Происшествие случилось в тот момент, когда девушке потребовалось воспользоваться туалетом. Сотрудники круиза заверили ее, что она может справить нужду прямо в море во время купания, так как двигатель судна якобы был полностью выключен.

Однако, когда девушка находилась в воде и держалась за поручни, мотор неожиданно запустили. Вращающийся гребной винт задел ноги девушки, нанеся ей увечья.

Из-за глубоких ран пострадавшая потеряла более 60% крови. Потребовалась экстренная медицинская помощь: сначала ее доставили в местную клинику, а затем на самолете санавиации перевезли в госпиталь Майами.

Несмотря на усилия врачей, множество операций и переливание крови, спасти конечности не удалось.

Сейчас бывшая студентка судится с компаниями, причастными к перевозкам. Она обвиняет их в преступной халатности и несоблюдении правил безопасности, которые привели к трагическому финалу праздничной поездки.

Сторона обвинения настаивает, что именно действия персонала, создавшего атмосферу бесконтрольного употребления алкоголя и дезинформировавшего пассажирку о безопасности нахождения в воде рядом с двигателем, стали главной причиной случившегося.

Судебное разбирательство продолжается, а семья девушки надеется на справедливую компенсацию за разрушенную жизнь.

