Мокрый снег после жары: Москву ждет осеннее похолодание

Столбики термометров в столичном регионе за несколько дней рухнут почти на 20 градусов.

Жителям Москвы и Подмосковья предстоит пережить резкую смену погодного сценария: аномальное майское тепло уступит место дождям, холодному ветру и температурам, больше характерным для середины осени.

Как сообщило издание aif.ru, на севере и западе Московской области к концу недели возможен даже мокрый снег.

Жара в Москве обновила майский рекорд

Вторая половина мая запомнилась москвичам почти летней погодой. Воздух в городе прогревался до значений, заметно превышавших климатическую норму, а пик жары пришелся на 20–21 мая.

В столице температура достигала около 30 градусов, а 21 мая оказался побит прежний температурный максимум для этой даты.

Однако долго удержаться зною не удалось. Уже на заключительной неделе весны погода начнет стремительно меняться: в регион придут облачность, затяжные осадки и северо-западный ветер.

Дожди и холод накроют столичный регион

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник, 25 мая, в Москве ожидается около 18–20 градусов тепла и дождь. Во вторник температура днем опустится до 13–15 градусов, а ночью составит лишь восемь — десять градусов. В среду существенного потепления также не ожидается: в городе будет пасмурно и сыро.

Наиболее холодными могут стать четверг и пятница. Ночью в столице столбики термометров приблизятся к отметкам от одного до семи градусов тепла, а днем воздух прогреется лишь до 9–14 градусов. Таким образом, после недавнего зноя температура в Москве снизится примерно на 15–18 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что финальная неделя мая окажется не только холодной, но и дождливой.

«Заключительная неделя весны будет дождливой — в осадкомеры Москвы попадет еще 25–30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем, ливни будут идти каждый день. А во-вторых, погода будет очень холодной и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков», — написал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Мокрый снег может пройти в Подмосковье

Дополнительное похолодание ожидается с четверга, 28 мая, когда в столичный регион начнет поступать арктический воздух. Солнце скроется за плотными облаками, а дожди усилят ощущение сырости и холода.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сравнил предстоящую погоду с апрельской.

«Плотные облака будут скрывать солнце, дожди добавят сырости, а температура виртуально отправит горожан практически в середину апреля — после полудня лишь плюс 12 — плюс 14», — написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В самой Москве выпадение снега пока маловероятно. Однако в северных, северо-западных, западных и юго-западных районах Московской области ночью дождь может ненадолго перейти в мокрый снег. По прогнозу Евгения Тишковца, белые хлопья способны появиться в районах Истры, Лобни, Пушкина, Рузы, Можайска и Наро-Фоминска.

«Под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе станет наполняться мельтешением хлопьев-„липучек» тающего на лету робкого мокрого снега. Белые «мухи» до Москвы скорее всего не доберутся, но могут появиться в небе ближнего Подмосковья по дуге Истра-Лобня-Пушкино. Второй «заход» зимы, в виде ночного мокрого снега с дождем тоже, скорее всего, минует саму столицу, но пройдет по западу и юго-западу региона (Руза, Можайск, Наро-Фоминск) и клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей», — сообщил Евгений Тишковец.

Какая погода будет в Москве в начале июня

К последним выходным мая резкое похолодание начнет отступать. По предварительным прогнозам, к воскресенью, 31 мая, днем в Москве может потеплеть до 16–21 градуса, однако облачная погода и небольшие осадки сохранятся.

Начало лета, по оценкам синоптиков, также не обещает устойчивой жары. Евгений Тишковец прогнозирует прохладный июнь, при котором средние температурные значения в столице будут лишь приближаться к климатической норме либо окажутся немного ниже нее.

«В самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата (в Москве ночная норма плюс 11,5, дневная плюс 21,7), а то и вовсе не будет дотягивать до нее полградуса», — отметил Евгений Тишковец.

