Женщина в Белгородской области получила ранение из-за атаки дрона ВСУ
Семейная пара сажала картошку, когда над ними закружил беспилотник
Жительница села Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области получила тяжелое ранение руки во время работы на своем участке. Женщину и ее супруга, сажавших картошку, атаковал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Как рассказала пострадавшая, предупреждение о приближении дрона супруги услышали по рации. Они бросили работу и побежали в сторону сада, рассчитывая спрятаться среди деревьев и кустов. Однако по дороге пара заметила беспилотник, который обнаружил их и продолжил преследование.
«Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — отметила пострадавшая.
В результате взрыва женщина получила серьезную травму руки. Ее супруг во время атаки не пострадал. По мнению раненой, оператор беспилотника понимал, что наблюдает за мирными жителями, занятыми обычными хозяйственными делами.
«Мы с лопатой сажали картошку. Видно, что я женщина, что я в обычном халате была», — добавила собеседница.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства атаки на мирных жителей Белгородской области устанавливаются.
