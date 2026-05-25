Выходные не помогают? Назван тревожный признак эмоционального выгорания
Усталость после выходных может указывать на эмоциональное выгорание
Если после полноценного отдыха человек не чувствует прилива сил, это является серьезным поводом задуматься о состоянии психики.
Отсутствие чувства восстановления после перерыва в трудовой деятельности считается одним из ключевых признаков эмоционального выгорания. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на врача-психотерапевта Антона Гребенюкова.
По словам специалиста, обычная усталость легко снимается качественным отдыхом и сменой обстановки, тогда как при выгорании человек долгое время работает на износ, буквально загоняя себя «как лошадь».
В такой ситуации привычные методы релаксации перестают приносить желаемый результат, и внутренние ресурсы организма остаются истощенными даже после выходных или отпуска.
Гребенюков подчеркнул, что если самостоятельные попытки прийти в норму не увенчались успехом, необходимо проанализировать глубину проблемы.
Важно определить, является ли процесс хроническим или же он еще поддается быстрой корректировке. Психотерапевт предупредил о рисках игнорирования данного состояния и призвал своевременно обращаться за квалифицированной помощью.
«Не получается разобраться самостоятельно? Обращайтесь к специалистам, пока выгорание не переросло в депрессию», — пояснил эксперт.
