Умные часы и зарядка едва не сожгли дом геймера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Опасное соседство гаджетов на столе привело к короткому замыканию и оплавлению техники.
Владелец игрового контроллера и смарт-часов едва не спровоцировал пожар в собственном жилье из-за неосторожного размещения устройств при подзарядке. Об этом сообщил портал Android Authority.
Инцидент произошел, когда контакты док-станции для геймпада Steam Controller соприкоснулись с браслетом часов Google Pixel Watch. Пользователь под псевдонимом Toikka поделился своей историей на платформе Reddit, чтобы предупредить окружающих о рисках, возникающих при использовании открытых электродов зарядных систем.
По словам пострадавшего, короткое замыкание сопровождалось характерными звуками и визуальными повреждениями.
«Металлический ремешок моих часов случайно коснулся открытых контактов зарядного устройства и начал шипеть из-за короткого замыкания», — подчеркнул автор публикации.
В результате происшествия на дорогостоящем аксессуаре остался отчетливый черный след, похожий на термический ожог, а сама зарядка начала плавиться.
Геймер взял на себя всю ответственность за случившееся, пояснив, что не имеет претензий к качеству сборки электроники компаниями-производителями.
Он лишь призвал других владельцев техники быть бдительнее и не оставлять металлические предметы рядом с подключенными к сети устройствами.
