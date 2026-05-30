Секреты омоложения: как правильно подобранные очки заменяют подтяжку лица

Аксессуар может не только скрыть морщины, но и визуально добавить возраста при неверном выборе модели.

Правильно подобранные солнцезащитные очки способны оказать эффект мини-подтяжки лица, скрывая следы усталости и возрастные изменения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эксперт по моде Шейн Уотсон отмечает, что многие недооценивают значимость этого аксессуара, хотя после 50 лет он становится незаменимым инструментом для создания стильного образа и маскировки морщин вокруг глаз.

Однако современная мода таит в себе ловушки: например, популярные сейчас узкие овальные оправы совершенно не обеспечивают нужного покрытия, из-за чего мешки под глазами и брови становятся слишком заметными, что мгновенно старит обладательницу таких очков.

Критике подверглись и так называемые «щиты» — массивные безрамочные модели, напоминающие лыжные маски. По словам Уотсона, они создают слишком жесткую горизонтальную линию под скулами, подчеркивая их провисание.

Неудачным примером стало появление Деми Мур на красной дорожке в Каннах, где подобные черные очки только подчеркнули возраст нижней части лица.

Вместо этого стилист рекомендует обратить внимание на массивные оправы из ацетата, которые сейчас находятся на пике популярности.

Формы «кошачий глаз» или круглые очки в стиле ретро лучше оставить в прошлом, так как они зачастую ассоциируются с образом обитателей домов престарелых во Флориде и не добавляют свежести.

Наиболее удачным современным выбором эксперт называет квадратные авиаторы в стиле 70-х с массивной верхней перемычкой. Такая деталь визуально облегчает тяжелую оправу и делает очки универсальными для любого времени года.

Шейн Уотсон советует отдавать предпочтение черепаховой расцветке или коричневым тонам, поскольку черный цвет может выглядеть слишком грубо на зрелой коже.

При этом важно помнить о защите: качественные линзы должны иметь фильтр UV 400. В качестве финального совета стилист призывает женщин отказаться от привычки носить солнцезащитные очки на макушке, так как этот жест также считается фактором, визуально прибавляющим возраст.

