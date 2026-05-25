Непослушные туристы: почему запрещено подниматься на пирамиду майя Кукулькана

Двое путешественников вызвали возмущение в Мексике, забравшись на памятник археологии.

Туристы нарушили запрет и поднялись на пирамиду Кукулькана, также известную как Эль-Кастильо, в мексиканской археологической зоне Чичен-Ица. Кадры происшествия распространились в социальных сетях и вызвали резкую реакцию посетителей комплекса. Об этом сообщило Blick.

По данным издания, сотрудники охраны заставили нарушителей спуститься с древнего сооружения. После произошедшего туристов передали правоохранителям.

Почему нельзя забираться на пирамиду майя

Пирамида Кукулькана — не аттракцион и не смотровая площадка, а охраняемый археологический памятник. Национальный институт антропологии и истории Мексики запрещает туристам подниматься на доиспанские сооружения, поскольку такие действия могут повредить древние конструкции и поставить под угрозу сохранность исторического наследия.

Поток посетителей в Чичен-Ице огромен. Если разрешить каждому туристу подниматься по каменным ступеням, многовековое сооружение начнет быстрее разрушаться из-за механического воздействия, случайных повреждений и загрязнений.

Запрет связан и с безопасностью самих путешественников. В 2006 году из-за падения с пирамиды погибла туристка. После трагедии доступ на древние конструкции в Чичен-Ице стали ограничивать.

Чем знаменита пирамида Кукулькана

Эль-Кастильо находится в центре древнего города Чичен-Ица на полуострове Юкатан. Сооружение связано с культом Кукулькана — божества в образе пернатого змея. Национальный институт антропологии и истории Мексики отмечает, что пирамида выполняла функцию храма и связана с религиозными представлениями жителей города.

Чичен-Ица была одним из крупнейших центров цивилизации майя на Юкатане. Город развивался на протяжении почти тысячи лет, а в его архитектуре соединились традиции майя и влияние культур Центральной Мексики. С 1988 года древний комплекс входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Особую известность пирамиде принес оптический эффект, который можно наблюдать в периоды, близкие к равноденствию. Свет и тень образуют на лестнице фигуру, напоминающую спускающегося пернатого змея. Ради этого зрелища в Чичен-Ицу ежегодно приезжают тысячи путешественников.

Что грозит нарушителям запрета

За незаконный подъем на пирамиду туристам может грозить штраф. По данным мексиканских изданий, размер взыскания зависит от обстоятельств нарушения и возможного ущерба памятнику.

Если действия посетителя приведут к повреждению древней конструкции, последствия могут быть серьезнее. В таком случае речь может идти не только об административном наказании, но и о разбирательстве по федеральным законам о защите археологического наследия.

Почему такие случаи вызывают возмущение

Для жителей Мексики пирамида Кукулькана — не просто узнаваемая достопримечательность. Это часть истории страны и один из важнейших памятников культуры майя.

Поэтому туристы, которые игнорируют запреты ради эффектных фотографий или видео, нередко сталкиваются с резкой реакцией очевидцев. Подобные случаи уже происходили: в 2025 году нарушителя, поднявшегося на пирамиду, задержали, а возмущенные посетители попытались наброситься на него при выводе из комплекса.

