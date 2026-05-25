Дипломат Полищук: для урегулирования на Украине нужно устранить причины конфликта

Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость.

Для достижения долгосрочного мира на Украине требуется полностью ликвидировать корневые причины противостояния. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

«Действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость», — подчеркнул дипломат.

По его словам, российская позиция по украинскому вопросу остается неизменной и базируется на пониманиях, достигнутых в Анкоридже. Он также подтвердил, что контакты между Москвой и Киевом сохраняются на рабочем уровне, а дипломатическая переписка по ряду приоритетных вопросов ведется через белорусскую столицу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что одна из главных целей ударов ВСУ — дети, и Киев намеренно наносит удары по гражданским объектам.

