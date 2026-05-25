На дне Японского моря нашли пароход, затонувший в годы русско-японской войны

Обнаружить «Князя Горчакова» удалось с помощью подводного беспилотника.

Весь мир сегодня узнал еще об одном подвиге наших моряков в годы русско-японской войны. Открытие сделали участники масштабной экспедиции у берегов Владивостока. На дне Японского моря обнаружен затонувший пароход «Князь Горчаков». Судно подорвалось на вражеской мине больше 100 лет назад — и все это время считалось потерянным. Но найти его удалось благодаря современному подводному беспилотнику. За уникальной операцией на глубине больше 70 метров наблюдал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Исследовательское судно идет в заданный квадрат Японского моря. Гигант «Ламантин» фиксирует корпус по координатам — там, на 70-метровой глубине, Тихоокеанский флот эхолокацией разглядел крупную магнитную аномалию.

«Эхолот отрисовывает просто объект. И по теням, по контуру можно понять длину, ширину, высоту этого затонувшего судна», — рассказал заместитель командира гидрографического отряда Тихоокеанской океанографической экспедиции Александр Рогозин.

Песчинка в Японском море. Больше ста метров в длину, 15 в ширину — предварительные данные: на дне — старинный грузопассажирский пароход времен русско-японской войны.

«Между островами Аскольд и Стенина произошла трагедия. Подорвалось на японской мине какое-то судно. Какое — было в заметке написано. Это был товаропассажирский пароход „Князь Горчаков“, который принадлежал Северному пароходному товариществу», — сообщил председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества Алексей Буяков.

Косвенные данные историков и краеведов сегодня подтверждают и ученые.

Обследует затонувшее судно вот этот робот. Огромный беспилотник «Тритон» — это руки и глаза исследователей. Особая оптика позволяет на огромной глубине, под толщей воды, при высоком давлении, в кромешной тьме разглядеть мельчайшие детали исследуемого объекта.

«Специальный фотограмметрический комплекс, специально разработанный для съемки под водой, для последующего построения трехмерной модели сверхвысокого разрешения, детализацией порядка одного миллиметра», — пояснил руководитель сектора дистанционного зондирования земли Владимир Акатасонов.

Аппарат медленно идет на глубину. В режиме реального времени делает тысячи кадров и передает на поверхность. Это судно никто не видел больше ста лет. Характерные повреждения не оставляют сомнений — это «Князь Горчаков».

«Чтобы подтверждать на все 100%, нужно обнаружить кормовую надпись либо судовой колокол, ну или, может быть, какой-то палубный груз, который бы однозначно подтвердил, что это „Князь Горчаков“», — отметил президент фонда «Люди моря» Артем Мельников.

За сотню лет все судно обросло морскими обитателями, от краски на корпусе не осталось и следа. Даже если название на борту не сохранилось, исторический детектив сегодня будет расследован. «Князя Горчакова» искали еще в советское время, но безрезультатно. Сейчас у ученых возможности другие. В результате этой экспедиции они получат трехмерную модель объекта в высоком разрешении.

«Мы получаем материалы разрешением меньше одного сантиметра на пиксель, что позволяет нам сделать высокотекстурированную трехмерную модель для дальнейшего анализа и определения того, что произошло с объектом», — рассказал руководитель группы беспилотных авиационных систем Артем Сергеев.

Съемки затонувшего судна займут больше суток, еще несколько дней — обработка материалов. Увидеть ее на специальном портале сможет каждый. Уже известно: пассажиров на борту не было, а значит, «Князь Горчаков» перевозил груз — возможно, ценный.

«Члены экипажа пересели на шлюпки и добрались до острова Попова. Им навстречу на помощь был выслан миноносец из Владивостока. Но корабль вместе со всем грузом ушел на морское дно и долгое время считался потерянным», — рассказал экскурсовод ТОФ ВМФ Евгений Черемных.

В финале экспедиции робот-беспилотник спускает на воду венок, на корпус затонувшего судна устанавливает памятную табличку.

«На данный момент у нас аппарат выходит из воды с пробами грунта и воды», — сообщил руководитель гидрографического навигационного обеспечения Вадим Зеленцов.

Эти пробы фасуют по контейнерам. Научной ценности они не представляют, но как исторические артефакты сосуды станут частью экспозиции сразу нескольких военных музеев страны. Сегодня весь мир узнал больше о подвиге русских моряков в годы русско-японской войны начала прошлого столетия.

