Стероидные игры: как проходит «улучшенная Олимпиада» в Лас-Вегасе

Фото, видео: Reuters/Kirby Lee; 5-tv.ru

Спортсменам официально разрешено использовать допинг, но даже он не гарантирует рекордный результат.

В Лас-Вегасе впервые проходят так называемые «Улучшенные олимпийские игры». Это коммерческий турнир, где участникам официально разрешено использовать допинг. Организаторы называют это «спортом без ограничений». Однако традиционные структуры уже объявили проекту войну. За участие в соревнованиях грозит пожизненные дисквалификации и фактически изгнание из большого спорта.

При этом под санкции могут попасть не только атлеты, но и тренеры, врачи и другой персонал, связанный с турниром. О скандале, который разгорается вокруг «Олимпиады нового типа», расскажет корреспондент «Известий» Николай Мастеров. Он работает в США.

Красная ковровая дорожка, шампанское и публика в вечерних нарядах. Никаких билетов в продаже — только 2500 приглашенных гостей. В Лас-Вегасе, похоже, решили полностью переписать правила того, как должны сегодня выглядеть спортивные соревнования.

Но на спортивной арене кипит борьба за результаты любой ценой. Главная цель, которую поставили организаторы, — за один вечер побить хотя бы парочку мировых рекордов. Ради этого нарушают едва ли не святая святых современного спорта — антидопинговые правила.

Анаболики, гормон роста и даже амфетамины — все то, за что спортсменов годами дисквалифицировали, здесь собираются превратить в новую норму.

Вот только результаты пока не оправдывают ожидания. Например, заплыв на 50 метров баттерфляем.

— 22 секунды и 32 сотых! Бен Прауд выигрывает, он был так близок к мировому рекорду! Всего пять сотых. Ему оставалось так немного.

Еще хуже оказался заплыв на спине. Его с огромным для пловцов на этой дистанции отрывом выиграл Хантер Армстронг — двукратный олимпийский чемпион, который принципиально отказался нарушать антидопинговый кодекс. Но даже этого ветерана не смог обогнать ни один из соперников. Так получается, запрещенные вещества еще не гарантируют результат?

— Конечно, хотелось бы увидеть несколько мировых рекордов, увидеть именно сегодня лучшие выступления спортсменов, увидеть, как далеко они смогут зайти.

Но пока зрители наблюдают причудливые метаморфозы спортсменов. Джеймс Магнуссен — еще один рекордсмен, но теперь скорее в экспериментах над собой — сначала набрал вес на стероидах до 115 килограммов, а затем бросил таблетки и начал срочно худеть. И все это не спасло его от поражения: в заплыве на сто метров вольным стилем он стал последним.

А ведь идея нарушить правила звучала так заманчиво! Больше века все спортивное сообщество было уверено, что именно допинг позволяет поднимать больший вес, быстрее бегать, плавать и вообще показывать невиданные результаты. Организаторы соревнований уверяют, что на самом деле они лишь пытаются сделать мировой спорт прозрачнее.

«Даже спортсмены не знают последствий использования всех этих веществ. Они исторически были запрещены, поэтому исследования были органиченными. С другой стороны, их все равно использовали, просто нелегально», — рассказал финансовый директор проекта Enhanced Games Сид Бентия.

Стероидные игры, как их называют даже сами участники, критикуют и профессиональные спортсмены, и многие спортивные врачи. Они уверены: это очень рискованный эксперимент.

«Они принимают не витамины, а опасные гормоны и стероиды. Это создает серьезные риски сердечных приступов, инсультов», — предупредил врач, специалист профилактической медицины Зак Тернер.

Принять участие в соревнованиях решились немногие, в основном те, кто уже завершил профессиональную карьеру. За любой установленный рекорд им обещали миллион долларов — и это многое объясняет.

«Это привлечет больше внимания, даст дополнительные доходы — с чем, например, пловцы сейчас часто испытывают трудности», — заявил немецкий пловец, участник игр Мариус Куш.

Но пока заветный мешок золота получить не удалось никому. А вот какой удар спортсмены ради него нанесли по собственному здоровью, возможно, станет понятно только через годы.

