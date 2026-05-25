Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Задержать злоумышленника удалось по горячим следам.

Новые детали происшествия в Петербурге, которое шокировало всю страну. Школьник, игравший на саксофоне в центре города, получил пулю в голову. Все произошло на глазах у очевидцев.

Стрелявшего удалось задержать по горячим следам. Им оказался не просто житель Северной столицы, а артист Мариинского театра. На допросе он рассказал, почему решился на такой безумный поступок. Признания выслушал корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Эти кадры сделаны незадолго до того, как 11-летнего музыканта обстреляют из пневматического пистолета. Ребенка запечатлел случайно проходивший мимо петербургский экскурсовод.

— Говорю: «А ты музыкант?» Говорит: «Ну да, учусь четыре года уже». «А родители знают, что подрабатываешь так?» «Да знают». Вот какой Петербург культурный, невероятно город.

Что произошло дальше, просто не укладывается в голове. Когда мальчик играл очередную партию, из окна ближайшего дома в него выстрелил один из слушателей. Им оказался сотрудник Мариинского театра Айтжан Смагулов. На кадрах оперативной съемки он путано объясняет мотивы своего поступка.

— Мальчик мешал спать. Я решил напугать, выстрелить. Выстрел был только один. Пулька была заряжена только одна.

Он артист мимического ансамбля легендарной Мариинки. Проживает недалеко от места работы: окна его комнаты выходят на улицу Декабристов, где находится театр. Именно на этой улице играл для прохожих музыкант. Всего один выстрел, который только по случайности не стал роковым. Пуля пробила ребенку щеку и застряла в области подбородка.

«Стреляли в ребенка из этого дома. Между окнами и местом, где стоял мальчик, около 20 метров. До приезда медиков первую помощь оказали именно сотрудники Мариинского театра. Они доставили ребенка в медпункт и вызвали скорую», — показал корреспондент.

Хирурги больницы имени Раухфуса успешно извлекли пулю. Нам удалось связаться с отцом ребенка. По его словам, если бы выстрел пришелся всего на сантиметр вбок, мальчик мог лишиться глаза.

«Ребенок здоров. Будет жить. К сожалению, под наблюдением врача, поскольку действительно травма довольно серьезная», — рассказал отец потерпевшего Владимир.

У задержанного артиста изъяли пневматический газобаллонный пистолет Макарова. Сейчас он фигурант дела о хулиганстве с применением оружия. А его коллеги ищут объяснение жестокому нападению.

«Так, он нормально всегда был на работе. Просто он лечил спину, щитовидку, какие-то лекарства принимал сильные. Может, как-то повлияло на него из-за этого», — предположил коллега артиста Андрей Провоторов.

Уличные музыканты — одна из визитных карточек Петербурга. Они собирают десятки слушателей. Кто-то на этом зарабатывает профессионально. Но вряд ли это касается 11-летнего мальчика, который, скорее всего, просто хотел играть. И не где-нибудь под окнами домов в спальном районе, а на одной из самых театральных улиц города. А самое главное — его музыкальное будущее теперь под угрозой. Сможет ли ребенок продолжить учиться, станет понятно после курса реабилитации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.