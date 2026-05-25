Секреты подземелья: иллюзионист рассказал об «инопланетянах» в бункере в США

Daily Star: иллюзионист Ури Геллер рассказал об инопланетянах в бункере в США

Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich

Существа выглядели так, будто получили серьезные травмы или ранения перед тем, как попали к американским военным.

Израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что около 50 лет назад лично видел замороженные останки инопланетных существ в секретном подземном бункере на территории США. Об этом сообщило Daily Star.

Знаменитый мистик, получивший мировую известность благодаря трюкам со сгибанием стальных ложек при помощи силы мысли, поделился подробностями экскурсии в свежем интервью. Геллер рассказал, что доступ к государственной тайне ему обеспечил Вернер фон Браун — знаменитый ученый, имевший нацистское прошлое и ставший одним из основоположников американской космической программы.

По словам фокусника, исследователь не только показал ему скрытые от глаз общественности объекты, но и сделал памятный подарок в виде фотоаппарата марки Zeiss.

Рассказывая о деталях того визита, Ури Геллер описал огромное подземное сооружение, оборудованное мощными холодильными установками. Внутри этого бункера якобы находились стеклянные контейнеры в форме кубов, в которых были забальзамированные тела гуманоидов.

«Верю ли? Да ладно, я видел останки инопланетян 50 лет назад. Хотите верьте, хотите нет, но показал мне их Вернер фон Браун — немецкий ученый-нацист», — разоткровенничался иллюзионист.

Он добавил, что существа выглядели так, будто получили серьезные травмы или ранения перед тем, как оказались в распоряжении американских военных. Геллер также подчеркнул, что его убежденность в существовании внеземного разума подкрепляется и текущими высказываниями президента США Дональда Трампа. С американским лидером иллюзионист знаком уже более полувека.

Это не первое громкое признание Геллера, связанное с НЛО и секретными правительственными разработками. Ранее шоумен заявлял, что власти США даже привлекали его в качестве эксперта для изучения колоссального космического корабля, обнаруженного в Южной Корее. Тот объект, по словам экстрасенса, отличался невероятными габаритами, и американские инженеры долгое время не могли найти способ транспортировать или сдвинуть с места инопланетное судно.

