Звезда римского календаря «Сексуальные священники» никогда не имел отношения к церкви

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Terenghi

Мужчина не понимает, почему печатный сувенир стали воспринимать именно как эротический.

Главный герой календаря «Сексуальные священники» не имеет отношения к церкви. Джованни Галиция, чье лицо появлялось на его обложке на протяжении большей части из 23 выпусков, никогда не был священником и не учился в семинарии. Сейчас 39-летний мужчина работает бортпроводником в испанской авиакомпании. Об этом сообщило CNN.

Календарь с портретами молодых мужчин в облачении католических священников годами продавали туристам в Риме, в том числе в магазинах рядом с Ватиканом. Официально сувенир называется Calendario Romano, однако среди путешественников он давно получил неформальное название — «календарь сексуальных священников».

Как появился «сексуальный священник»

Первый снимок Джованни Галиции сделали, когда ему было всего 17 лет. Тогда общие знакомые познакомили подростка с фотографом Пьеро Пацци, который искал моделей для художественного проекта.

На фотографии юноша стоял в священническом воротничке у стены церкви в родном Палермо и слегка улыбался. Сам Галиция спустя годы признался, что эта улыбка появилась не из-за загадочного образа, а от смущения. Перед ним находились друзья, которые смеялись, увидев его в одежде священнослужителя.

Однако именно этот кадр стал главным символом календаря. Фотографию печатали снова и снова, а туристы годами покупали сувенир, предполагая, что перед ними настоящий молодой священник.

Кто на самом деле изображен в календаре

В каждом выпуске Calendario Romano представлены 12 черно-белых портретов привлекательных мужчин, большинство из которых одеты как католические священнослужители.

По словам Галиции, лично он знал только одного из других моделей — француза, который также не был священником. Автор календаря Пьеро Пацци заявил, что в выпуске на 2027 год к духовенству действительно относятся как минимум треть героев. При этом подтверждений их статуса фотограф не предоставил.

Сам календарь не имеет отношения ни к Ватикану, ни к Католической церкви. Представители Святого Престола комментировать историю не стали.

Почему обман вскрылся только спустя годы

Календарь продается в Риме уже около двух десятилетий и давно стал необычным туристическим сувениром. Наибольшей популярностью он пользуется в историческом центре города и возле Ватикана, где его приобретают иностранные путешественники.

Широкое внимание к происхождению моделей возникло после публикации итальянской газеты La Repubblica. Издание обратило внимание, что изделие, известное как календарь со «священниками», правильнее было бы называть календарем с мужчинами, лишь изображающими представителей духовенства.

После этого историей заинтересовались международные издания, а сам Галиция впервые подробно рассказал, как подростковая фотосессия сделала его лицом популярного римского сувенира.

Считал ли себя модель обманщиком

Джованни Галиция отверг обвинения в попытке кого-либо обмануть. По его словам, фотографии нужно воспринимать как художественный образ, а не документальное подтверждение того, что модели действительно принадлежат к церкви.

Мужчина сравнил съемку с кино: зрители ведь не считают актеров настоящими священниками только потому, что они появляются в рясе на экране.

Галиция также признал, что образ намеренно строился на контрасте между религиозной строгостью и привлекательной внешностью молодых мужчин. При этом он заявил, что сам не понимает, почему календарь начали воспринимать именно как эротический.

Получал ли герой календаря деньги

Несмотря на многолетнее использование его фотографии, Джованни Галиция не получал от продаж календаря никаких выплат. В юности он подписал разрешение на использование снимка и впоследствии не требовал гонораров.

Фотограф Пьеро Пацци, напротив, получает доход от продажи календарей. Сколько именно экземпляров сувенира удалось реализовать за все годы, автор проекта не уточнил, однако признал, что ежегодно их покупают тысячи туристов.

Почему календарь стал знаменитым

Необычный сувенир привлекал путешественников именно игрой на грани религиозного образа и светской привлекательности. Для одних он оставался забавной покупкой из Рима, для других — провокационным взглядом на закрытый мир католического духовенства.

Примечательно, что у календаря нашлись поклонники даже среди настоящих священников. Католический служитель из Южной Кореи рассказал журналистам, что в его стране подобный сувенир воспринимают с юмором. Он якобы помогает людям видеть в представителях церкви не только строгих духовных наставников, но и обычных людей.

