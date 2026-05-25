После атаки в городе и округе начались перебои со светом и водой.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.

Как уточнили власти региона, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений в ряде районов зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды.

На местах происшествий работают аварийные и экстренные службы, специалисты уточняют последствия обстрела и масштабы повреждений. Дополнительная информация о ситуации будет опубликована после завершения обследования территорий.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года.

Глава государства выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

