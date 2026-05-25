Нефть в Козероге: на фондовом рынке стали популярны прогнозы по Таро
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Почему инвесторы ищут ответы у мистиков и что об этом думают в Центробанке?
Карты Таро и ретроградный Меркурий теперь определяют инвестиционную стратегию.
В России астрологи массово продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля».
Как выяснили «Известия», эзотерика добралась до крупных платформ. В одной из соцсетей для трейдеров, например, публикуют «астрологические индикаторы» — где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.
Регулярно появляются «финансовые гороскопы» и таро-прогнозы для инвесторов. Эксперты считают, что главная причина популярности подобных практик — растущая неопределенность на рынках.
В Банке России такие «мистические» инвест-советы назвали рискованными.
