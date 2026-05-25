«Я от него не ожидала»: избившему дочь в лифте дальнобойщику грозит реальный срок

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Еще недавно благополучная в глазах соседей семья из Балашихи оказалась на грани распада.

За решетку может отправиться житель подмосковной Балашихи, который избил свою дочь. Кадры, сделанные в лифте, разлетелись по социальным сетям. Мужчина бьет девочку, а та в слезах просит его остановиться. Причиной такой безумной жестокости могла стать фраза, сказанная соседу.

Как выяснилось, мать пострадавшей даже не подозревала о происходящем. А сама семья переживает серьезную личную драму. Детали истории — у корреспондента «Известий» Яны Налимовой.

Крепко обнимает мягкую игрушку и вытирает слезы. Десятилетняя Оливия не хочет садиться в машину. Ее вместе с младшей сестрой увозят следователи. Женщина, в которую вцепилась девочка, — не их мать, соседка. Отца только что задержали по подозрению в истязании собственных детей.

Поводом для задержания послужило видео, которое накануне разлетелось по соцсетям. Кадры сняты в лифте многоэтажки на востоке Балашихи. На них житель дома жестоко избивает свою дочь, а та, плача, умоляет его остановиться.

Конфликт начался еще на улице. Судя по записи камер, это было около половины первого ночи. Отец орал и пытался загнать двух дочерей домой, а девочки наотрез отказывались идти с ним.

На одном из этажей дверь лифта открылась. Там стоял сосед. Девочка увидела его, начала кричать и говорить, что ее бьют, что рядом находится не ее отец. Видимо, эти слова спровоцировали мужчину, и он ударил свою дочь.

Журналисты застали мать девочек плачущей на лестничной клетке. Анна не понимала, что произошло. Накануне семья отдыхала с коллегами по работе во дворе. Уже ночью отец повел девочек домой. Сама она осталась у соседки. А уже утром мужа задержали.

— Его могут забрать в тюрьму. А за что? За то, что он сказал детям, нужно вести себя правильно?

Об избиении дочери Анна узнала от журналистов. Она была уверена — мужа оклеветали соседи, но, увидев запись, она занервничала и поделилась личным: супруги были на грани развода. Любимый человек изменил ей. После этого поведение мужа поменялось по отношению к домочадцам.

«Так нельзя, я бы тоже его ударила. Нет, так нельзя. Я бы сказала ей. Она аж присела. Думала, что наговорили. Но когда я увидела, это очень, ну нет. Я от него не ожидала такого. Я не знаю, что случилось в тот вечер. Мы всегда были рядом. Мои дети всегда были рядом», — рассказала мать девочек Анна Коломейченко.

Мать работает бухгалтером, отец — дальнобойщик. Девочки занимаются в театральной студии. Соседи в один голос твердят: они не верят, что такая жестокость возможна в этой семье.

«Мы знаем эту семью три года. И я не могу сказать ничего негативного. Это достаточно крепкая семья: муж, жена, двое прекрасных девочек», — поделился сосед Андрей.

Как семья, которую соседи еще вчера считали благополучной, за одну ночь стала фигурантом уголовного дела, будут разбираться следователи. Прокуратура контролирует ход расследования. Отец девочек Дмитрий Коломейченко сейчас задержан. Ему может грозить реальный срок.

