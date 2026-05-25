Смяло, как консервную банку: на трассе «Холмогоры» столкнулись 13 машин

Часть пострадавших пришлось эвакуировать с помощью вертолета.

На несколько часов было парализовано движение на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье. Там столкнулись сразу 13 машин. Один человек погиб. Еще шестеро — пострадали. Виновником массовой аварии, предположительно, стал водитель фуры. По словам очевидцев — большегруз на высокой скорости вылетел на встречную полосу.

Удар был такой силы, что некоторые легковушки превратились в груду металла. Выбраться из них помогли спасатели. Что могло стать причиной ДТП — узнал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Перед разбитой вдребезги фурой — родственница виновника ДТП. Она плачет и не может найти себе места. Водитель этого грузовика вылетел на встречку и устроил массовое ДТП.

Экстренные службы оттаскивают пострадавшие машины. Можно увидеть, что этот серебристый внедорожник смяло, как консервную банку. Рядом лежат детали автомобилей и перевернутый грузовик.

На трассе разбросало 13 автомобилей. Первой под удар попала машина Елизаветы. По ее словам, водителя большегруза занесло, когда тот пытался зайти в поворот.

«Летела фура по встречной полосе. Она ехала на очень большой скорости. И я смотрю: он выворачивает руль, кабина входит в поворот, а прицеп не входит в поворот. А дальше он боком поплыл по дороге и собрал машины», — рассказала пострадавшая Елизавета Чавычалова.

От инерции фуру еще двести метров тащило по дороге боком. Легковушки не успевали затормозить и на огромной скорости переворачивались и врезались, превращаясь в груду металла.

Вот отсюда хорошо видно, какой силы был удар. Удар был такой силы, что между двух машин зажало третью. Непонятно, где заканчивается один автомобиль и начинается другой.

Некоторые не могли самостоятельно выбраться из салонов собственных автомобилей — таких вызволяли с помощью монтировок. Состояние некоторых пострадавших было настолько тяжелым, что задействовали вертолет.

— Моя машина была, она там написана как пятая, но на ней сверху лежат еще две — третья и четвертая.

— На вас сверху машина навалилась?

— Ну да, он перевернул, и в результате сейчас на моей машине еще две лежат, — поделился пострадавший Сергей Котов.

Другой пострадавший — Алексей Панкратов — попал в ДТП в свой день рождения. Большегруз перевернулся прямо перед его машиной, но именинник, кажется, в рубашке родился — отделался ссадинами и легким испугом.

— Вас в машине не зажало?

— Зажало, да, конечно, немножко. Тосол тек вот. Хорошо, что тосол тек, и за счет этого только вылез.

— Отмечать будете?

— Наверное, попозже. Думаю, что будем. Второе рождение, — рассказал пострадавший Алексей Панкратов.

По одной версии, ДТП произошло потому, что у машины отказали тормоза, по другой — потому что водителю стало плохо. Ни в ту, ни в другую очевидцы не верят. По их словам, виновник ДТП сильно разогнался и банально не справился с управлением.

«Он не сигналил, ничего. Вот было видно, что он просто несется. Скорость была бешеная, может, 90 где-то он летел», — добавила Чавычалова.

Так ли это — покажет экспертиза. Водитель, который спровоцировал ДТП, погиб.

