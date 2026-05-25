Рубио заранее обвинил Иран в возможном провале переговоров

Рубио: в случае неудачи на переговорах США и Ирана будет виноват Тегеран

Он также прокомментировал возможность возобновления операции «Эпическая ярость».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае неудачи на переговорах Вашингтона и Тегерана виновата будет Исламская Республика. Об этом он сказал в интервью India Today.

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа дипломатично решает все конфликты.

При этом на вопрос о возможности возобновления операции «Эпическая ярость» Рубио ответил, что решение зависит от переговоров двух стран. США, со совей стороны, хотели бы решить все разногласия посредством диалога, уточнил политик.

«Президент ясно дал понять, что он сделает все необходимое, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — добавил он, напомнив условие для мирного соглашения, которое бы включало долгосрочные ограничения возможностей по обогащению урана.

Марко Рубио также напомнил о необходимости открытия Ормузского пролива для свободного судоходства. Он подчеркнул, что существующая система, при которой Иран взимает пошлины и угрожает безопасности коммерческих судов, неприемлема для мирового сообщества.

В четверг, 21 мая, госсекретарь США заявлял, что судьба сделки Вашингтона с Тегераном может решиться в ближайшие дни. Комментируя ход переговоров, он упомянул о «некоторых позитивных сигналах».

При этом Рубио подчеркнул, что, если Трампу не удастся подписать мирное соглашение с Ираном, то президент США будет вынужден прибегнуть к недипломатичным вариантам воздействия на исламскую республику.

