«Победителей не судят»: Губерниев о разбитом вингером «Спартака» Кубке России

Спортивный комментатор выразил сочувствие южному клубу, который за одну неделю проиграл и чемпионат, и трофей.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что разбитый аргентинским вингером «Спартака» Пабло Солари Кубок России — на счастье. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Кубок действительно хрупкий, но победителей не судят. На счастье, как говорят на Руси. Обидно, конечно, так сломать, но это несчастный случай. Надо подумать, как укрепить трофей», — высказался комментатор.

Он отметил, что красно-белые абсолютно заслуженно выиграли этот трофей, напомнив о своем успехе 2022 года. По словам Губерниева, команда «Краснодара» старалась изо всех сил, но помешал уход игроков и усталость спортсменов, которые «на последнем издыхании подошли к серии пенальти».

Губерниев выразил сочувствие команде, которая за одну неделю проиграла и чемпионат, и кубок, однако признал, что южный клуб показал высокий уровень игры.

Комментатор восхитился тактическим решением главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседа о замене вратаря: вместо Ильи Помазуна на серию пенальти вышел Александр Максименко, который дважды спас команду, что стало одним из ключевых факторов победы.

«По-новому у него заиграли наши игроки. Снова раскрыл талант капитана Зобнина в этом сезоне. Сделал фантастическую замену вратаря», — отметил он.

В завершении эксперт поздравил всех болельщиков «Спартака», подчеркнув, что «Москва и вся футбольная Россия сегодня окрашены в красно-белые цвета». Он также с юмором добавил, что «Кубок починят», намекая на традиционный ритуал празднования трофея.

Победа «Спартака»

В суперфинале Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в напряженной серии пенальти победу одержали «красно-белые» — 4:3.

В составе «Спартака» мяч забил аргентинский вингер Пабло Солари на 37-й минуте. Во время празднования победы футболист случайно разбил хрустальный трофей — сначала слетела верхняя крышка, а затем откололось и его основание.

Перед серией пенальти главный тренер Хуан Карлос Карседо заменил основного голкипера Александра Максименко на Илью Помазуна. Также в ходе игры из-за травмы поле покинул защитник Александер Джику.

Победа позволила «Спартаку» стать обладателем Кубка России в пятый раз в своей истории. В предыдущий раз «красно-белые» выигрывали этот турнир в 2022 году.

