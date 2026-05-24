Спасатели МЧС ликвидировали пожар на рынке в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Спасатели МЧС ликвидировали пожар, который возник в торговых павильонах на рынке строительных материалов в столичном районе Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Возгорание произошло днем, 24 мая, на рынке, который расположен по адресу НАО, Проектируемый проезд № 134. Огонь охватил одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы, которые продавцы экстренно эвакуировали. Причина произошедшего пока не известна.

Дым от пожара был виден в разных частях района. Позднее к ликвидации огня привлекли авиацию, а площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные и полиция.

