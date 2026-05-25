В колледже Старобельска сообщили, что занятия будут возобновлены в онлайн-режиме

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В профессиональном колледже Луганского педагогического университета, пострадавшего в результате массированных атак со стороны ВСУ, занятия продолжатся в онлайн-формате. Об этом сообщил ректор учебного заведения Жанна Марфина.

«Реализация образовательных программ с 25 мая 2026 года будет осуществляться в дистанционном режиме», — написала она в Telegram-канале университета.

Марфина уточнила, что дополнительную информацию студенты смогут получить у кураторов академических групп.

Кроме того, ректор отметила, что экзаменационные комиссии полностью готовы для проведения итоговой аттестации в дистанционном формате.

По ее словам, вуз гарантирует качественное обучение и поддержку каждому, кто выбрал педагогический путь, несмотря ни на какие препятствия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Старобельске жители создали стихийный мемориал в память о студентах, погибших в результате удара ВСУ по колледжу и общежитию.

Удар по колледжу произошел в ночь на 22 мая. ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие, где находились более 80 подростков. В результате обстрела погибли 21 человек, а 42 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал это нападение террористическим актом, так как рядом не было военной инфраструктуры.

Сотрудники МЧС продолжали разбирать завалы, несмотря на угрозу повторных атак. По словам командира пожарной части, спасатели работали на свой страх и риск, чтобы достать студентов из-под завалов.

В память о жертвах 24 и 25 мая объявлены днями траура в ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник подчеркнул, что в здании находились только гражданские — студенты педагогического колледжа.

