Игрок «Спартака» Пабло Солари разбил хрустальный Кубок России

Во время празднования победы футболист поднял награду над головой, что и стало роковой ошибкой.

Аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари разбил хрустальный Кубок России. Все произошло во время празднования победы.

Футболист поднял награду над головой, с кубка сначала слетела верхняя крышка, а затем откололось и его основание.

В суперфинале Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в напряженной серии послематчевых пенальти «красно-белые» опередили соперников на один гол — 4:3.

Эта победа позволила «Спартаку» стать обладателем Кубка России в пятый раз в своей истории. В предыдущий раз «красно-белые» выигрывали этот турнир в 2022 году. Кроме того, это первый титул команды под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед началом матча состоялась минута молчания в память о погибших в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске студентах.

