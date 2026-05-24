«Им надо скрывать»: журналист из Италии о том, почему западные СМИ не приехали в ЛНР

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Однако он отметил, что тем, кто работает честно, нечего бояться.

Итальянский корреспондент Андреа Лучиди уверен, что западные СМИ избегают освещения удара ВСУ по колледжу в Старобельске, так как это не вписывается в их повестку. Об этом он заявил 5-tv.ru.

«Возможно, им нужно скрывать эту информацию от своей аудитории по политическим причинам, я не знаю. Но это очень, очень печально», — отметил журналист.

Лучиди также выразил надежду, что все больше иностранных репортеров будут приезжать в Донбасс, чтобы показывать реальную картину происходящего.

«Я считаю, что если журналист работает честно, то не нужно бояться ехать куда-либо и снимать то, что произошло», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что разрушенную площадку колледжа в Старобельске сегодня посетили более 50 представителей зарубежных СМИ из 19 стран мира. Однако ведущие западные телекомпании, в том числе CNN и BBC, проигнорировали эту поездку. Корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан обвинил коллег в умышленном замалчивании трагедии.

