«Мосбилет» составил подборку летних спектаклей и мероприятий для малышей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для детей подготовили музыкальные спектакли, уроки доброты и цирковые представления.

Сервис «Мосбилет» подготовил насыщенную летнюю программу для детей и родителей. В афише — спектакли, интерактивные занятия и цирковые шоу, которые помогут юным зрителям не только интересно провести каникулы, но и познакомиться с классическими сказками, народным фольклором и миром науки. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Одной из главных премьер июня станет музыкальный спектакль «Лягушка-путешественница» в Московском детском театре марионеток. Постановка расскажет историю смелой лягушки Ляли, которая отправляется навстречу приключениям ради своей мечты. Через сказочный сюжет детям напомнят о дружбе, взаимопомощи и вере в чудеса. Спектакль пройдет в необычном формате театрального кафе.

Там же зрителям покажут «Красную Шапочку» по мотивам сказки Шарля Перро и постановку «Три веселых поросенка, или Как подружиться с Волком». Организаторы отмечают, что спектакли помогут детям в игровой форме познакомиться с важными темами — осторожностью, смелостью и взаимовыручкой.

Любителей русских народных сказок приглашают на спектакль «Гуси-лебеди», где юные зрители вместе с героиней Машей отправятся спасать ее брата Ваню от Бабы-яги. Еще одна фольклорная постановка — «Шла Коза по лесу» Московского театра кукол — объединит сказочный сюжет с народными потешками и интерактивными играми.

Для самых маленьких зрителей подготовили интерактивный спектакль «Сказка о капризном мышонке», посвященный отношениям мамы и ребенка. Постановка пройдет в Московском детском театре марионеток.

Кроме театральных представлений, в летнюю программу вошли цирковые шоу и научные занятия. Так, в парке «Сокольники» стартует программа «Цирковая мистерия: хранители чудес», где выступят акробаты, эквилибристы, жонглеры, клоуны и дрессированные животные.

Государственный Дарвиновский музей проведет онлайн-занятие «Кто такие динозавры?». Участники познакомятся с древними ящерами, попробуют себя в роли археологов и соберут модель тираннозавра.

Также летом можно будет увидеть музыкальный спектакль «Бременские музыканты» в Театре Стаса Намина и постановку «Машенька и три медведя» по мотивам сказки Льва Толстого.

Как ранее писал 5-tv.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, в запущенном в прошлом году сервисе «Мосбилет» представлено более 27 тысяч культурных мероприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.