Иностранные журналисты приехали в больницу к раненным в теракте в ЛНР студентам
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перед визитом к раненым корреспонденты посетили и само место теракта в Старобельске.
Иностранные журналисты прибыли в Республиканскую больницу в Луганске. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.
Представители СМИ из 19 стран мира планируют лично пообщаться с пострадавшими в результате удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.
Перед визитом к раненым иностранные корреспонденты посетили и само место теракта. Журналисты смогли зайти внутрь разрушенных корпусов и оценить масштабы трагедии.
Корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан рассказал, что его ужаснули руины общежития, где в комнатах до сих пор лежат вещи и мягкие игрушки студентов.
Ирландский журналист Чей Боуз после осмотра места происшествия пришел к выводу, что удары украинских боевиков были точечными и преднамеренными. При этом европейцы стараются выдать все случившееся за несчастный случай.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате теракта в Старобельске погиб 21 человек, еще 63 пострадали.
