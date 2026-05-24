Футболист Александр Прудников попал в ДТП в Москве

Автомобиль спортсмена получил серьезные повреждения после столкновения с Porsche.

Футболист Александр Прудников попал в аварию на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

По данным с места аварии, автомобиль спортсмена Voyah Dream столкнулся с Porsche. После удара немецкий кроссовер перевернулся, машина Прудникова тоже получил серьезные повреждения. Предварительно, водитель Porsche был пьян.

Кадры с места происшествия, на которых можно рассмотреть побитые автомобили, снял корреспондент 5-tv.ru.

Участникам ДТП оказали помощь на месте, госпитализация никому не потребовалась. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют.

Александр Прудников — российский футболист, выступавший на позиции нападающего. Он известен по играм за московский «Спартак» и ряд других клубов, а также по выступлениям за молодежные сборные России.

