Спасатели, рискуя жизнями, продолжали работать.

Сотрудники экстренных служб до последнего боролись за жизни студентов, оказавшихся под завалами после удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. Об этом 5-tv.ru рассказал командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев.

По его словам, поисково-спасательные работы постоянно прерывали сирены. Из-за регулярных налетов украинских беспилотников в районе объявляли авиационную опасность.

«Нам как будто специально не давали это сделать (найти студентов под завалами. — Прим. ред.), забирали последний шанс у детей, чтобы мы их не спасли. Но тем не менее, мы на свой страх и риск продолжали работать, потому что прекрасно понимали, что там находятся дети», — подчеркнул Звягинцев.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. В результате удара погиб 21 человек. Личности всех жертв установлены.

Площадку разрушенного колледжа посетили более 50 представителей зарубежных СМИ из 19 стран мира. Однако крупные западные СМИ поездку проигнорировали.

