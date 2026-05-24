Исполком Европейского гимнастического союза вернул флаг и гимн спортсменам из РФ

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

European Gymnastics решила отменить ограничения для спортсменов из России и Белоруссии после изменений в правилах международной федерации.

Российские гимнасты вновь смогут выступать на европейских соревнованиях с национальной символикой. Исполком Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение снять ограничения, которые ранее действовали в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Релиз опубликовали на официальном сайте организации.

«European Gymnastics будет следовать решению World Gymnastics (Международной федерации гимнастики. — Прим. ред.) об отмене всех ограничений, применимых к участию России/Белоруссии, поскольку специальные правила World Gymnastics больше не действуют», — говорится в сообщении.

Также в организации сообщили, что решение еще должно пройти официальную процедуру утверждения. Для этого в ближайшее время проведут внеочередную онлайн-генассамблею European Gymnastics.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев поздравил гимнастов с восстановлением прав на участие в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. По словам министра, именно присутствие российских спортсменов на международных стартах и объединение нескольких видов спорта в Федерации гимнастики России помогли вернуть национальную символику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.