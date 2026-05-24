Названы имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Власти установили имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Жертвам от 18 до 22 лет.
Власти Луганской Народной Республики опубликовали список погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Жертвами трагедии стал 21 человек.
«В результате удара погиб 21 человек. Выражаем соболезнования семьям погибших. Луганщина скорбит», — указали в сообщении правительства ЛНР в канале в мессенджере МАКС.
В список пошибших вошли:
- Погрибниченко Анна
- Сердюк Дарья
- Прудникова Яна
- Животникова Ирина
- Мартимьянова Елена
- Бережная Татьяна
- Ковтун Артем
- Бугаков Максим
- Постовец Александр
- Фень София
- Чекрыгина Алина
- Дащенко Вероника
- Заратуйченко Виктория
- Василенко Анастасия
- Буткова Александра
- Протасова Александра
- Терещенко Оксана
- Брюховецкая Алиса
- Коваленко Анастасия
- Герасименко Таисия
- Ковпак Александра
Боевики ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ночь на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим. Кроме того, глава государства поручил Минобороны подготовить ответ на действия киевских властей.
Ранее в МЧС сообщили, что специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте трагедии в Старобельске. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам теракта.
