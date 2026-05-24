Пропал, узнав о ребенке: мать внебрачного сына Арарата Кещяна о его поступке

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда сериала «Универ» оборвал с все связи с девушкой после двух лет отношений.

Звезда сериала «Универ» актер Арарат Кещян не был в восторге от новости, что станет отцом. Об этом рассказала мать его внебрачного сына Эльдара Эльвира Кретова в программе «Хватит слухов!».

По словам женщины, она встречалась со знаменитостью два года. Тем не менее, когда Кещян узнал, что скоро станет отцом, то просто исчез.

«Я пишу ему: „Я беременна“. Он пропадает», — сказала Кретова.

Это, как уточнила женщина, произошло в 2011-м, а уже через год звезда популярного сериала сыграл свадьбу с Екатериной Шепетой, с которой до сих пор вместе. Чуть позже актер пожалел о поступке и связался с Крестовой, желая наладить контакт с сыном. Кроме того, Кещян пообещал помогать им финансово.

«В 2013 году, когда Эльдару исполнился годик, мы вышли на условные договоренности», — сказала Кретова, добавив, что на тот момент востребованный актер присылал ей всего 20 тысяч рублей.

Кещян и сейчас «обеспечивает» сына и бывшую возлюбленную. Суд обязал мужчину выплачивать ежемесячно 16 160 рублей. Эту сумму Кретова считает смешной.

«С каких пор у нас ориентируются на прожиточный минимум, а не на официальный заработок отца?» — недоумевала Эльвира.

Кретова и Кещян познакомились 15 лет назад в Сочи в компании общих друзей. По словам Эльвиры, уже в начале отношений она заметила скупость актера, однако не придала этому значения.

Ранее Кретова рассказала, как ее 14-летний сын Эльдар относится к знаменитому отцу. По ее словам, Кещян годами игнорировал интересы ребенка.

