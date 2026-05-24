В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Спасатели продолжают исследовать горную местность, где в последний раз видели супругов и их дочь.

В Красноярском крае начались четырехдневные поиски пропавшей больше полугода назад семьи Усольцевых. Об этом сообщили спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель»).

В первый день поисков они обследовали шесть квадратных километров леса. Однако результатов это не принесло: найти новые зацепки по делу не удалось.

Спасатели осматривают территорию рядом с поселком Кутурчин в Манско-Уярском округе. Именно там в последний раз видели бесследно исчезнувшую семью.

«В поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники», — сообщили в отряде.

Масштабные поиски ведутся по заявке сотрудников правоохранительных органов. Они продлятся до 26 мая включительно.

Семья Усольцевых — муж, жена и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября 2025 года. Они отправились в туристический поход. Предположительно, их целью было подняться на гору Буратинка. По словам знакомых семьи, они планировали быстро вернуться домой. Однако этого не произошло. Следственные органы придерживаются версии о несчастном случае, произошедшем во время похода.

Ранее представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко сообщил, что при возобновлении поисков Усольцевых они будут использовать современное оборудование. С помощью него добровольцы смогут лучше исследовать горную местность.

