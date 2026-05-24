Из-за атаки украинских беспилотников во Владимирской области вспыхнул пожар
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили дроновую атаку на Владимирскую область, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев своем канале в мессенджере МАКС.
По информации губернатора, этой ночью ВСУ предприняли попытку нанести ущерб инфраструктуре в Камешковском округе.
«Это стало причиной пожара. Площадь возгорания — около 800 квадратных метров», — уточнил Авдеев.
Огонь тушат. Больше информации о пожаре нет. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Александр Авдеев добавил, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Он обратился к жителям и призвал их не поддаваться панике, а в случае опасности следовать инструкциям и найти укрытие.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны страны ликвидировали два беспилотника ВСУ, летевших на российскую столицу. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Экстренные службы выехали на места падения обломков БПЛА.
