Осторожно, развод: россиян предупредили об аферах с чатами «быстрого заработка»

Жертвы соглашаются перевести деньги из-за убедительности, которую создают злоумышленники.

Мошенники создали новую схему дистанционного обмана путем добавления пользователей в закрытые чаты с обещаниями больших доходов от вложений денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Преступники в мессенджерах создают засекреченные каналы, где публикуют рекламу с «гарантированными» заработками от инвестиций, подчеркивая, что вложить можно абсолютно любую сумму. Организаторы аферы также утверждают, что прибыль будет больше размера первоначального депозита.

В ведомстве отметили, что под воздействием убедительных аргументов жертвы переводят деньги, но не получают обещанного дохода. После первого взноса аферисты начнут настаивать на дополнительных платежах, продолжая выманивать средства у тех, кто клюнул на махинацию.

В министерстве призвали граждан с осторожностью относиться к таким каналам, где обещают быстрый и легкий заработок.

