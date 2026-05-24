Новые загадочные сигналы передало радио «Судного дня»

Фото: © РИА Новости/Борис Приходько

Они прозвучали вечером 23 мая.

Радиостанция УВ-76, широко известная как радио «Судного дня», снова подала сигналы. В эфире она передала два новых зашифрованных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВ-76 логи», который ведет ее мониторинг.

В эфире радиостанции вечером 23 мая были зафиксированы слова «сказопат» и «снопотюль». До этого прозвучало слово «плодозвяк».

О радио «Судного дня»

Радио «Судного дня» — неофициальное название военной радиостанции УВБ-76. Она также известна как «Жужжалка». Радиостанция вещает на коротких волнах с 70-х годов прошлого века. Большую часть времени она транслирует короткий «жужжащий» звук, который иногда прерывается, после чего передаются закодированные слова. За ее эфиром следят радиолюбители и криптографы, которые мониторят частоту и пытаются расшифровать сигналы. Они также считают, что слова, которые выдает радио, могут нести в себе очень важные вопросы.

