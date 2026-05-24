Появились кадры ночных ударов по Киеву

О взрывах в украинской столице и области пишут в соцсетях.

Мощные удары были нанесены сегодня ночью по Киеву. Кадры прилетов оказались в распоряжении 5-tv.ru

На видео показано, как множество ярких огней в небе над несколькими районами города устремляются вниз, после чего раздается грохот.

Ранее в украинской столице прогремела серия взрывов. Городские власти заявили о возгорании в Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах в результате прилетов.

Кроме того, взрывы раздались в Черкассах и Кропивницком. Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В ночь на 22 мая киевский режим атаковал учебное заведение и общежитие в Старобельске. Внутри находились 86 подростков. В результате ударов погиб 21 и пострадали 36 человека. Власти республики объявили 24 и 25 мая днями траура.

Президент России Владимир Путин после теракта в ЛНР поручил Министерству обороны страны предоставить предложения ответа на удары боевиков Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

