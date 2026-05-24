Силовики нейтрализовали открывшего стрельбу возле Белого дома

Фото: Reuters/Nathan Howard

Один человек получил ранения.

Спецслужбы нейтрализовали мужчину, который устроил стрельбу возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Преступник в этот момент размахивал своим оружием и произвел несколько выстрелов в сторону резиденции американского президента. Силовики отреагировали на его действия ответным огнем.

Телеканал также передает, что во время перестрелки пострадал гражданский прохожий. Полицейские устанавливают все подробности инцидента. Кроме того, они оцепили место происшествия.

В агентстве Reuters заявили, что злоумышленник ранен и доставлен в медицинское учреждение.

Десятки выстрелов прогремели на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню Северо-Запад, которые находятся рядом с Белым домом. Сразу после случившегося журналистам запретили покидать здание и призвали оставаться в здании. Однако режим изоляции был снят после того, как стрелка уничтожили.

Ранее 5-tv.ru писал том, что президент США Дональд Трамп находился в Белом доме во время инцидента.

