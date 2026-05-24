Смертельный Байкал: как нелегальные туры и климатическая аномалия ведут к новым трагедиям

Пока россияне ищут спасение от климатических аномалий в самых прохладных уголках страны, на Байкале происходят смертельные инциденты.

Ну что, как вам «пробник» лета? На этой неделе на всей европейской части России было жарко. Особенно в Москве. Три дня подряд столбик термометра подбирался к тридцати двум градусам. И все три дня подряд ставились абсолютные рекорды наблюдений. Казалось бы — ну и что? Всякое бывает. Но, речь, возможно, идет о чем-то действительно важном. Потому что на горизонте маячит явление с красивым испанским именем. Эль-Ниньо.

Представьте себе огромный бассейн Тихого океана. Обычно теплая вода скапливается у Индонезии, а у Южной Америки — холодная. Эль-Ниньо — это когда теплая вода вдруг идет огромной волной на восток, к Америке. Океан отдает тепло атмосфере, и вся глобальная система циркуляции воздуха идет вразнос.

Американское национальное управление по атмосфере и океану дает 61 процент вероятности, что Эль-Ниньо сформируется уже к середине лета и будет греть планету до конца 2026 года. Это само по себе новость.

Но новость поинтереснее — в приставке «супер». То же агенство оценивает примерно в 25% шанс того, что нынешний Эль-Ниньо будет очень жарким — каким бывает раз в 100-150 лет.

В прошлый раз, в 1877–1878 годах, на планете погибло примерно 50 миллионов человек от супер-Эль-Ниньо, учитывая, как мы разрослились — сегодня может быть до 250 миллионов жертв. Естественно в такие моменты, когда становится жарко, хочется туда, где прохладнее.

Благо таких мест в России много. Например, Байкал, где еще не до конца сошел лед, а в окружающих горах идет снег. Вот только готова ли будет инфраструктура к наплыву гостей?

На этой неделе на Байкале произошла трагедия — перевернулась лодка с туристами, пятеро погибли. И это уже второй случай за три месяца, когда в конце зимы под лед провалилась «буханка», то есть микроавтобус с туристами и утонуло восемь человек. К сожалению, оба случая роднит полное пренебрежение правилами и законами. Корреспондент «Известий» Владислав Томашаускас убедился — там и сейчас готовы покатать «в серую».

Считанные секунды до трагедии — в распоряжении «Известий» случайная запись момента крушения от первого лица.

Эти кадры нам предоставила Елена — пассажирка судна. Эти кадры сохранились чудом, телефоны остальных туристов были уничтожены водой. Девушка сама едва спаслась — пришлось плыть до берега в ледяной воде еще покрытого льдинами Байкала. Без спасательного жилета. На одной силе воли. На борту было 17 человек. Пятеро погибли.

«Я почувствовала сильный толчок, ударилась головой, лодка перевернулась и очень быстро наполнилась водой. Водитель самой лодки, он что-то там нырял», — рассказала Елена Воронкова.

«Крушение произошло неалеко от берега, рядом со скалой Черепаха, она сейчас за моей спиной. Известно, что при переходе со льда на открытую воду судно опрокинулось на бок и стало тонуть», — рассказал корреспондент.

Главные версии сейчас — это ошибка судоводителя и техническая неисправность судна. Также, по нашим данным, на борту был перегруз. Мы специально обратились к производителю под видом клиентов, где нам рассказали, что аэролодка «Фантом 850А» марки «Север» вмещает всего 12 человек. Никак не больше.

Дальше — больше. Оказывается, у судоводителя вообще не было прав.

«Данный судоводитель нигде в базе ГИМС не числится, соответственно, обучение и удостоверение на право судоводителя он не получал», — заявил главный инспектор управления МЧС в Бурятии Николай Зайцев.

А судно не было лицензировано для туристических перевозок. То есть, на борт вообще нельзя было брать пассажиров. Хозяин аэролодки Александр Цыденов вместе с капитаном были задержаны сразу после трагедии.

Известно, что со стороны за крушением лодки с туристами наблюдала приемная дочь Цыденова — Мария Севергина, директор и создатель турагентства «Кристальный Байкал». Сообщалось, что именно эта фирма продала пассажирам билеты. Севергина всю вину передает отчиму.

— Они не через нашу организацию взяли, они просто оплатили здесь деньги, — заявила она.

— То есть вы не причем?

— Ну, в смысле?

— Ну, ваша совесть чиста? Вы не переживаете за то, что вы виноваты в том, что ваш отчим сейчас будет в тюрьме сидеть?

— Александр Петрович в любом случае будет сейчас страдать.

Но с помощью пассажиров судна, которые смогли выбраться на берег и выжить нам удалось установить, как именно они оказались на Байкале. Изначально путевки покупали в подмосковной фирме «Кристур».

Но катание на лодке изначально в тур не входило. И тут прямо в гостинице каждому выдали по брошюре — уже бурятской фирмы с подозрительно похожим названием: «Кристальный Байкал».

После звонка и уже за наличные посадили в лодку. И действительно, никаких документов. Только пассажиры помнят, кто именно им великодушно вернул пять тысяч за смертельную поездку.

«Мы возвращали эти деньги, она возвращала нам. Лично мне подошла, отдала все», — поделилась Воронкова.

Турагентство Марии Севергиной начало процветать как раз в те годы, когда ее муж занял пост главы района. В этот период появились катера. которые были оформлены на все того же отчима Марии. Стоимость каждого — от двух миллионов рублей. По словам бывших подчиненных, экс-чиновник, чтобы купить парк техники, сколотил капитал буквально из мусора, пользуясь служебным положением.

«Вместо тоннажа 20 тонн писалось 40 тонн. То есть шло завышение объемов вывозимых отходов», — рассказал экс-директор МУП «Туркинское» Алексей Башаров.

Следствие посчитало, что ущерб бюджету составил почти 12 миллионов. Посадили тогда человека, подписавшего документы. А Севергина лишили должности с формулировкой «утрата доверия».

«Ну, это все ложь. Если бы я что-то делал меня бы уже закрыли и посадили», — со смехом заявил экс-глава Туркинского сельского поселения Сергей Севергин.

Халатность торговцев красотами Байкала не впервые уносит жизни туристов. Только в феврале под лед у мыса Хобой ушел УАЗ с китайскими туристами — тогда погибли восемь человек.

После той катастрофы проверки выявили десятки нарушений у перевозчиков: отсутствие лицензий, проблемы с регистрацией техники и отсутствие документов у водителей.

После нынешнего ЧП власти Бурятии снова объявили масштабную проверку всей туристической отрасли. Владельца аэролодки Цыденова суд отправил в следственный изолятор на два месяца, домашний арест назначили капитану судна. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Вот только контроль не такой плотный как кажется. Мы прошли по туристическим фирмам в Улан-Удэ. И все равно нашлись дельцы, которые готовы катать туристов, несмотря на смертельную опасность.

Снова та же схема: нам дают телефон гида, который будет ждать на берегу. Оплата — наличными на месте. Поездку обещают в понедельник, когда «поубавится инспекторов».

«Есть один катер, хивус, он 10 или 12 мест. Мы можем проработать вопрос. Но мы не будем заключать договор с вами, чтоб не нести ответственность», — сообщил гид.

Только за 2024 год в Бурятию приехали почти семьсот тысяч туристов. При этом в республике официально зарегистрировано всего 50 турфагентов. То есть по 12 тысяч человек на фирму. Конечно, этот поток официальные компании не осилят, и пробел наверняка снова заполнят нелегалы.

