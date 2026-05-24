От ядерного щита к «боевому ИИ»: как Запад готовит войны нового поколения

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока мир обсуждает запуск гигантской ракеты Илона Маска, в США все громче говорят о конце «ядерной эпохи». На смену привычному сдерживанию приходят нейросети и военные алгоритмы.

Илон Маск запустил самую большую в истории человечества ракету в космос. В ней 124 метра технологий. Это уже третья версия системы «Старшип», она на полтора метра длиннее или выше, раз она вверх летит, чем предыдущие.

Пуск был признан частично удачным, по крайней мере до орбиты космический корабль долетел. А потом вернулся на землю. А вот нижняя ступень разбилась.

Такие аппараты должны будут забрасывать в космос до 100 тонн груза за раз. Как любит шутить сам Маск — это самая большая межконтинентальная баллистическая ракета, только без ядерной бомбы, и летит вверх. Но ведь в каждой шутке есть доля шутки. Особенно когда про «ядерку».

Только в апреле обсудили громкий манифест кампании «Палантир», крупном подрядчике Пентагона. Ключевой тезис — «Ядерный век заканчивается». Ядерное оружие — обуза. Будущее за веком нейросетей.

Автора текста, руководителя компании «Палантир» Алекса Карпа уже не стесняясь называют первым технофашистом, поскольку он предлагает поделить страны на современные и устаревшие. А потому ненужные. Кучно пошли.

Эта попытка принижения значения ядерного арсенала — не первая, но, боюсь, будет самая мощная. Потом что за ней стоят самые большие деньги.

Но истинные цели видны не сразу. В 2009 году молодой президент США Барак Обама многих впечатлил, когда заявил: «Хочу мир без ядерного оружия». Через полгода ему присудили Нобелевскую премию мира.

Хотя кроме этого выступления ничего не было. Казалось бы — вот тебе и «Нобель» в руки. Пили свои ракеты, покажи пример. Но он сделал по-другому — двинул элементы американской ПРО в Европу. То есть он вместо того, чтобы сократить свой ядерный арсенал, начал «обнулять» наш.

Параллельно с Обамой, на политической арене появилась Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия ICAN — сокращенно. НКО, типичная. Долгие годы про нее и знать никто не знал, где-то в Австралии, какие врачи ее основали.

Но вдруг она переехала в Швейцарию и начала активно осваивать гранты. Ее спонсором стали те же фонды, что ратовали за «зеленую повестку» и ЛГБТ+* и все такое. Их обощенно называют глобалисты.

И вот эта НКО, про которую никто и сейчас толком не знает, добилась того, что в штаб-квартире ООН в Нью Йорке в 2017 году был подписан Договор о запрещении ядерного оружия.

Те страны, у кого ядерное оружие есть его понятно не признают — ни США, ни одна страна НАТО, ни Россия, ни Китай. Тем не менее, Договор появился. И в том же году эта НКО получила Нобелевскую премию мира. Как Обама, авансом. Странное совпадение, не правда ли?

Но какой смысл в этом договоре? Обещали как обычно — инвестиции, миру мир, и все такое. Любопытный диалог произошел на площадке дискуссионного клуба «Валдай», где были президенты России и Казахстана. Казахстан, как раз договор о запрете ядерного оружия подписал.

— Год назад мы сидели с Вами на этой сцене, и Вы тогда сказали яркое очень выражение, что в случае, не дай бог, ядерной агрессии агрессоры сдохнут, а мы в рай попадем. Вот за этот год мы к раю ближе стали? — Обратился ведущий.

— Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала, конечно. Она ухудшилась в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, — ответил Владимир Путин.

— Иногда лучше не иметь ядерного оружия, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике, — выразил мнение глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

— Саддам Хусейн тоже так думал, — отметил Путин.

Слова Путина оказались пророческими. Чуть больше чем через год Казахстан оказался на пороге гражданской войны, толпу на улице координировал из Киева беглый банкир, осевший то ли в Британии, то ли во Франции. Вот и привет от глобалистов. И если бы не помощь ОДКБ, и прежде всего российских миротворцев, еще не известно что было с Казахстаном.

Но это так, отступление от темы. Мы же вернемся в 2017 год. Во многом знаковый. Итак. В этом году — кроме договора о запрещении ядерного оружия, произошло еще одно важное событие — Пентагон официально одобрил первую «боевую нейросеть» Project Maven. программа, которая быстро быстро обрабатывает все данные с поля боя: со спутников, радаров, дронов, датчиков и от бойцов — и рекомендует куда бить.

В теории и сама может быть. Звучит жутко на самом деле. Но выглядит внешне прилично — чистая IT-компании, с отличной репутацией, и привлекательная для инвесторов. Этим и занимается сейчас «Палантир». Тот самый, с которого мы начали этот разговор.

«Палантир» — которая создает не видит никаких моральных или этических проблем в том чтобы их алгоритмы убивали. Компания, которая говорит вам, что ядерное оружие устарело, — зарабатывает на войне нового типа. А в него инвестируют глобалисты, оставаясь белыми и пушистыми. Это просто бизнес.

Ядерная бомба для них — это плохой актив. Она просто лежит на всякий случай, требует много денег на обслуживание и все от нее шарахаются, мало ли чего. В то же время «боевой ИИ» — это вроде как не страшно, это технологично, это бесконечные обновления. То есть деньги которые раньше шли в «чугун и плутоний» теперь просто перетекают в дата центры и вычислительные мощности. А всех, кто не согласен, объявляют отсталыми.

Мы один раз купились на эти красивые сказки. Михаил Горбачев то ли по наивности, то ли… я не знаю, но не зря же он потом западные корпорации рекламировал. В общем он был готов сам все порезать. За 15 лет. И мы ведь даже начали резать.

Американцы предложили красивую программу. «Совместное уменьшение угрозы». Но резали совместно только наше — из бывшего советского арсенала — минус 7300 боеголовок, минус 700 межконтинентальных ракет, — это я еще округляю. Минус 155 стратегических бомбардировщиков, минус 33 подводные лодки. Такое было время. Вишенка на торте — программа была рассчитана до 2017 года. Года возникновения боевого искусственного интеллекта у Пентагона. Вот же совпадение.

А теперь давайте представим, что ядерного оружия нет. Ни у кого, ни у нас — ни у них. Но совокупные военные расходы стран НАТО — это пятьдесят пять процентов всех военных расходов на планете. Тридцать два государства. По обоим берегам Атлантического океана. Совокупные силы НАТО — три с половиной миллиона военнослужащих. Плюс еще столько же обученных резервистов.

Что у нас? Военнослужащих полтора миллиона. Еще чуть меньше гражданских специалистов. Военный бюджет — примерно одна пятая от того, что тратит один только Пентагон. Самолетов, кораблей, подлодок — всего меньше. У Китая ресурсов чуть больше чем у нас, но и он один против такого блока тоже не потянет.

Так что ядерное оружие — это не угроза человечеству. Это оберег, благодаря которому Россию до сих пор существует в своих границах, как суверенное государство. Потому что без ядерного сдерживания — нас съедят. Сначала нас, потом — Пекин. А там — кого угодно. Мир снова поделится на сильных и… нет, не слабых, а корм для сильных. Как это было в колониальную эру, например.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.